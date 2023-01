Meerdere Belgische bedrijven nemen vanaf donderdag deel aan technologiebeurs CES in Las Vegas

Het Waalse exportagentschap Awex heeft opnieuw geïnvesteerd in een stand voor Waalse bedrijven op de technologiebeurs CES in Las Vegas, die donderdag van start gaat. Vlaanderen en Brussel doen dat niet, maar er reizen wel bedrijven uit die gewesten naar de Verenigde Staten.

De Consumer Electronics Show in de woestijnstad in de Amerikaanse staat Nevada is een van de grootste technologiebeurzen ter wereld. Dit jaar vindt het evenement plaats van 5 tot 8 januari. Vorig jaar was CES nog deels digitaal wegens de coronacrisis, nu is het weer business as usual.

Grote technologiemerken als Amazon, Meta, Google, Samsung, Lenovo en Sony tekenen present, maar in hun schaduw hopen tal van kleinere bedrijven in de aandacht te komen. Onder hen zijn zestien start-ups en kmo’s die in Las Vegas een plek krijgen op een stand van het Waalse exportagentschap Awex.

De Vlaamse en Brusselse exportagentschappen investeerden niet in een stand. Dat heeft als gevolg dat de officiële deelnemerslijst van CES meer Waalse bedrijven telt dan Vlaamse en Brusselse.

Langs Vlaamse kant luidt het dat de interesse van de Vlaamse bedrijven voor een stand onvoldoende groot was. Het is ook niet de optimale formule, zegt CEO Joy Donné van Flanders Investment & Trade (FIT). “Vlaamse technologiebedrijven en start-ups zijn vragende partij voor een stand op andere technologiebeurzen in de VS die een sterke B2B-focus hebben. Zo zal FIT in 2023 onder meer aanwezig zijn op RSA (fintech), GDC (gaming) en South by Southwest (SXSW).” Er is op CES wel een attaché van FIT aanwezig voor individuele ondersteuning.

CES is meer dan smartphones en computers. Zo neemt de automobielsector een belangrijk deel van de beursvloer in. Volgens de organisatoren is CES zelfs een van de grootste autosalons ter wereld, met bijna 300 standhouders. Ook digitale toepassingen voor gezondheidzorg krijgen veel aandacht. In totaal zijn er 3.100 exposanten.