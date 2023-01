Olieprijzen onder druk

Sinds de start van het nieuwe jaar gaan de olieprijzen in dalende lijn. Ook woensdag wordt olie goedkoper. De coronagolf in grootverbruiker China drukt op de prijzen.

De prijs van een vat olie van de Noordzeesoort Brent zakt 48 cent tot 81,62 dollar. Sinds 1 januari verloor de Brent al zo’n 4 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie kost nog 76,42 dollar, of een prijsdaling met 51 cent.

Een stijging van het aantal coronabesmettingen in China - de grootste invoerder van olie wereldwijd - doet vrezen voor een economische vertraging en dus minder vraag. Ook is er minder nood aan olie door de ongewoon zachte temperaturen in Europa. Bovendien is er de mogelijkheid dat de VS niet ontsnappen aan een recessie, met ook minder vraag tot gevolg.