Koning Filip en koningin Mathilde wonen begrafenis paus Benedictus XVI bij

Koning Filip en koningin Mathilde zullen donderdag in Rome de begrafenis van paus emeritus Benedictus XVI bijwonen. Dat meldt het koninklijk paleis woensdag in een persmededeling. Benedictus zal worden begraven in het vroegere graf van zijn voorganger Johannes Paulus II.

Paus Johannes Paulus II kreeg na zijn overlijden in 2005 een rustplaats in de ‘Grotte Vaticane’, onder de vloer van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Maar na diens zaligverklaring in 2011 werden de resten verplaatst naar de binnenzijde van het gebouw zelf. De kist bevindt zich nu in een zijkapel, naast het beroemde standbeeld van de Pietà van Michelangelo. De oorspronkelijke begraafplaats van Johannes Paulus II in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek was daardoor dus vrijgekomen.

Paus emeritus Benedictus is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Hij wordt donderdag begraven in een crypte van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De stad Rome verwacht dat tot 60.000 mensen de rouwplechtigheid zullen bijwonen, die wordt geleid door de huidige paus Franciscus.