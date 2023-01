Antwerpse parkeerwachters kunnen sinds cyberaanval betaalde parkeerplaatsen niet controleren

Hoewel de problemen bij de dienstverlening van stad Antwerpen stilletjes aan terug hersteld worden na de cyberaanval, blijven er gaten in het digitale systeem zitten. Zo zullen mensen die de voorbije weken niet betaald hebben voor hun parkeerplaats waarschijnlijk geen boete krijgen. De parkeerwachters kunnen het namelijk niet nakijken, omdat de app met gps-tracking niet werkt.

De cyberaanval op stad Antwerpen door het hackerscollectief Play blijft gevolgen hebben op de dienstverlening. Hoewel de eerste obstakels om alles weer op gang te krijgen overwonnen zijn, blijven er enkele systemen problemen vertonen, zoals de gps-tracking apps van de parkeerwachters om auto’s aan betaalde parkeerplaatsen te controleren. Met andere woorden: wie de afgelopen weken niet betaalde, zal daar waarschijnlijk niet beboet voor kunnen worden.

Wel opgelet: parkeerwachters kunnen nog steeds GAS-boetes uitdelen. Als je je wagen op een plek achtergelaten hebt waar je eigenlijk niet mag staan, kan je wel een boete in je brievenbus verwachten.

"We werken hard aan een oplossing voor de parkeerautomaten", zegt Maarten Vanderhenst, kabinetschef van Koen Kennis aan Het Laatste Nieuws. "Zo zal de app die met gps-tracking vaststelt wélke auto wáár staat, binnen enkele dagen opnieuw werken. Die gegevens worden opgeslagen. Onze parkeerwachters zullen dan na een of twee weken kunnen nagaan of een automobilist al dan niet heeft betaald."