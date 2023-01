Energiecrisis: Vlaamse regering trekt plafond overbruggingslening op tot 2 miljoen euro

De overbruggingslening was oorspronkelijk bedoeld om bedrijven door de coronacrisis te loodsen maar is intussen al een paar keer uitgebreid. Zo kunnen ook leningen aan een lage rentevoet toegekend worden om bedrijven door de energiecrisis te loodsen. Het ging tot vandaag om kmo’s (tot 250 werknemers) die tot 750.000 euro konden ontlenen.

Maar nu wordt de overbruggingslening opnieuw verruimd. Voortaan zullen alle gezonde ondernemingen met liquiditeitsnoden er gebruik van kunnen maken, ongeacht hun grootte. Het maximumplafond wordt opgetrokken tot 2 miljoen euro.

De rentevoeten die worden gehanteerd, worden dan weer gedifferentieerd in functie van de grootte van de onderneming en de gekozen looptijd. De nieuwe rentevoeten bedragen 2 procent, 2,5 procent en 3,5 procent en dit op basis van de grootte van de onderneming en de periode van terugbetaling (36 of 60 maanden). Er is ook een mechanisme voorzien om de interestvoeten elk kwartaal te evalueren in functie van de algemene evolutie van de basisrentevoet.

Minister Brouns spreekt van een evenwichtig geheel. “Zo ondersteunen we iedereen op een correcte en rechtvaardige manier”, zegt hij.