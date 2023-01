Dit is (al voor het zesde jaar op rij) verkozen tot beste dieet ter wereld

Het mediterraanse dieet is verkozen tot beste algehele dieet en dat al voor het zesde jaar op rij, zo werd dinsdag bekendgemaakt door het US News & World Report. Daarnaast prijkten de maaltijden uit het Middellandse Zeegebied ook op de eerste plaats in de categorieën beste dieet voor gezond eten en beste plantaardig dieet.

Het blijft maar gouden medailles regenen voor het mediterraanse dieet, want het behaalde ook nog een gedeelde eerste plek in twee nieuwe categorieën: samen met het cholesterolverlagende TLC-dieet (Therapeutic Lifestyle Changes) en het flexitarisch eten won het de categorie gezinsvriendelijke dieet en samen met DASH (een dieet dat de hoge bloeddruk moet aanpakken) de categorie beste dieet voor de gezondheid van botten en gewrichten.

“We zijn altijd op zoek naar meer gezondheidsproblemen die we kunnen aanpakken, maar vaak zijn er helaas nog niet genoeg wetenschappelijke gegevens om dieet X en aandoening Y te onderzoeken”, aldus Gretel Schueller, hoofdredacteur gezondheid van het US News & World Report, dat toezicht houdt op de jaarlijkse dieetranglijst. “De gezondheid van botten en gewrichten is echter een gebied waarvoor behoorlijk wat wetenschappelijke literatuur bestaan. We erkennen dat onze bevolking vergrijst, dus is het een belangrijk om ons te concentreren op diëten die de levenskwaliteit van ouderen kunnen verbeteren.”

Zesde jaar op rij

Het mediterraanse dieet werd nu dus al voor het zesde jaar op rij verkozen tot beste algehele dieet, maar wat houdt het eigenlijk precies in? “Mediterraans eten bestaat uit eenvoudige, plantaardige gerechten, waarbij het grootste deel van elke maaltijd gericht is op fruit en groenten, volle granen, bonen en zaden, met een paar noten en een stevige nadruk op olijfolie extra vierge”, luidt het. Andere vetten - zoals boter - worden zelden of helemaal niet geconsumeerd en suiker en geraffineerd voedsel zijn gereserveerd voor speciale aangelegenheden. Ook met rood vlees wordt spaarzaam omgesprongen en meestal alleen gebruikt om een gerecht op smaakt te brengen. “Het eten van gezonde, vette vis - die boordevol omega 3-vetzuren zit, wordt aangemoedigd, terwijl eieren, zuivel en gevogelte in veel kleinere porties worden gegeten dan in het traditionele westerse dieet”, zo staat nog te lezen in het rapport.

Talrijke studies hebben aangetoond dat het mediterraanse dieet het risico op diabetes, een hoge cholesterol, dementie, geheugenverlies, depressie en borstkanker kan verminderen. Het dieet, dat meer een eetstijl is dan een beperkend dieet, wordt ook in verband gebracht met sterkere botten, een gezonder hart en een langer leven.

Net als bij het mediterraanse leven zijn ook sociale interacties belangrijk bij de maaltijden: eten met vrienden en familie, gezelligheid en aandachtig eten gepaard met lichaamsbeweging.

Rauw voedsel

Net als vorig jaar behaalden DASH en flexitarisch eten een gedeelde tweede plaats in de algemene categorie. Het populaire keto-dieet scoorde niet zo goed, met een 20e plaats op een totaal van 24 onderzochte diëten. De “prijs” voor slechtste dieet ging dit jaar naar het ‘Raw Food’-dieet. Daarbij mogen volgers alleen onverwerkt voedsel eten dat niet is gekookt, in de microgolf is bereid, is bestraald, genetisch gemanipuleerd is of blootgesteld aan pesticiden of herbiciden. Recensenten waren vooral bezorgd om de “volledigheid van de voeding”: in hun ogen was het bijna onmogelijk om correct te volgen.