Michael van Gerwen zwaar teleurgesteld na verloren finale op WK darts: “Hier ben ik heel ziek van”

Michael van Gerwen is “ziek” van zijn nederlaag in de WK-finale tegen Michael Smith. De Nederlander moest dinsdagavond na een spannende strijd het hoofd buigen voor de Engelsman: 7-4.

“Aan het begin van de wedstrijd staan we heel goed te spelen. Ik heb mijn kansen wel gehad, maar als je die niet pakt dan weet je dat je het tegen Michael heel moeilijk krijgt”, analyseerde de Nederlander. “Op een gegeven moment ga je zoeken, maar dan lukt het niet. De dubbels hebben mij de das om gedaan. Ik ben er gewoon heel ziek van. Ondanks hoe goed iemand anders gooit, moet je de kansen die je krijgt pakken. Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Het is gewoon pijnlijk en het is zuur”, aldus een teleurgestelde Van Gerwen. De Nederlander sloot af met de duidelijke woorden: “Het hoort erbij, je wint soms en je verliest soms.”

Van Gerwen verdiende met zijn tweede plaats 200.000 Britse pond, omgerekend zo’n 227.000 euro. Voor Smith lag een cheque van 500.000 Britse pond klaar.

Smith brengt darts ’thuis’ en is nieuwe nummer 1 van de wereld

Smith pakte in Alexandra Palace de eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. In de slotfase klonk het “It’s coming home” in ’Ally Pally’. Het is de eerste wereldtitel voor een Engelse darter sinds 2018, toen Rob Cross verrassend de beste was in Londen. “Ik voel me weer die 12-jarige jongen die ervan droomde om de beste darter van de wereld te worden”, zei Smith.

“Ik heb alles gegeven wat ik had en kreeg het publiek achter me. Ik deed de juiste dingen op het juiste moment en ben blijven vechten. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me nu voel. Ik wilde deze sport overnemen, maar Michael is er nog steeds. Na mijn overwinning op de Grand Slam wist ik dat ik een kans maakte om het WK te winnen. En nu ben ik meteen de nieuwe nummer 1 van de wereld.”

Smith, vorig jaar finalist in Londen, begon het WK als de nummer 4 van de wereld.

