Wie succesvol wil budgetteren, moet exact weten waar hij geld aan verdient en waar hij geld aan uitgeeft. Dat doe je door echt al je inkomsten en uitgaven bij te houden in een budget- of huishoudboekje. Maar hoe begin je daaraan? Hoe houd je het overzichtelijk? En doe je dat op papier of toch maar in Excel of een app?