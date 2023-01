Opgesloten Belg Olivier Vandecasteele wordt officieel beticht van spionage in Iran

De West-Vlaming Olivier Vandecasteele, die al sinds februari in een Iraanse cel zit en die vorige maand tot 28 jaar cel zou zijn veroordeeld, wordt in dat land beticht van spionage. Dat is gebleken op een persconferentie van een woordvoerder van de Iraanse Justitie.

De woordvoerder zei dat twee Fransen en een Belg in verdenking zijn gesteld van spionage, en van het tegenwerken van de nationale veiligheid van het land. “De aanklacht tegen de Belg is ingediend, en de procedure is in behandeling bij de Revolutionaire Rechtbank”, aldus de woordvoerder.

De woordvoerder noemde geen van de beschuldigden bij naam. Maar volgens Belgische bronnen gaat het wel degelijk om Olivier Vandecasteele. Volgens de FOD Buitenlandse Zaken zit er ook maar één Belg gevangen in Iran.

De woordvoerder van het Iraanse gerecht kondigde op een persconferentie aan dat twee Fransen en een Belg van spionage beschuldigd worden. — © SNN.tv

Vandecasteele zit al sinds februari in erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een Iraanse cel. Tot nu was niet duidelijk waarvan hij in dat land beschuldigd werd. Iran was daar nooit duidelijk over. Wel wilde het regime een diplomatieke ruil opzetten, waarbij de Belg geruild zou worden voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die in ons land veroordeeld werd voor terrorisme.

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, wordt het Iraanse regime geconfronteerd met interne betogingen en protesten in haar straten. De jonge vrouw stierf in een Iraanse cel, nadat ze opgepakt werd omdat ze haar hoofddoek niet reglementair droeg. Iran beschuldigde buitenlanders van het aanwakkeren van die protesten. Olivier Vandecasteele echter, zat op het moment van haar overlijden al zeven maanden in een isoleercel.

Uit de beelden van de persconferentie wordt niet duidelijk of het om een nieuwe verdenking tegen Vandecasteele gaat, dan wel of de woordvoerder het heeft over het proces waarbij de Belg vorige maand tot 28 jaar cel zou zijn veroordeeld.

