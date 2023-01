Zelfs gasprijs voor volgende winter daalt al: een meevaller, maar dat mag ons niet geruststellen

Handelaren die over twaalf maanden gas willen hebben betalen daar nu zo’n 70 euro per megawattuur voor. In de zomermaanden, toen de vrees voor een barre winter groot was, betaalden handelaren meer dan 300 euro. Dat is opmerkelijk want meer nog dan deze winter, zou die van 2023-2024 een grote test worden voor de Europese energiebevoorrading.

“De grote paniek op de markt is voorbij”, zegt energie-expert Kris Voorspools. De voorbije weken is Europa op geen enkel moment in de problemen gekomen. Ook bij de felle, maar korte winterprik was er steeds voldoende gas. Een belangrijke verklaring: overal in Europa doken terminals voor vloeibaar gas (LNG) op als alternatief voor de Russische pijpleidingen. Daarnaast daalde door de hoge prijzen en het overwegend zachte weer de vraag naar gas. Bijgevolg hebben veel landen nog steeds goed gevulde voorraden.

Volgens Voorspools kunnen die voorraden ons huiswerk voor volgende winter aanzienlijk makkelijker maken. “Gewoonlijk worden ze aangevuld in de zomer, maar nu is er een scenario dat we deze winter uitkomen met volle stocks. Dan zal er in de zomer minder vraag zijn en kan de prijs nog veel lager zaken.”

Maar het blijft tricky. De winter is nog lang niet voorbij. “Een grote vrieskou in februari of maart zal de vraag én prijs weer doen stijgen. De gasprijs blijft overigens hoog. Tot twee jaar geleden was 20 euro normaal en 30 euro hoogst uitzonderlijk”, aldus Voorspools.

Haperende kerncentrales

De huidige daling is een meevaller, maar mag ons niet geruststellen, zegt energie-expert Bram Claeys. “De onderliggende structurele redenen voor de hoge prijzen blijven van kracht: oorlog in Oekraïne, gedecimeerde gaslevering uit Rusland en haperende Franse kerncentrales.” De lagere prijzen kunnen leiden tot een hogere vraag bij consumenten wat dan weer een invloed heeft op de prijs.

Volgens Claeys is China een belangrijke factor van onzekerheid. “Daar golden lange tijd strenge coronamaatregelen. Hoe zal de economie daar én de vraag naar gas heropleven? In Europa hebben we onze reserves vorig jaar kunnen opvullen onder meer omdat de vraag in China laag was. Dit kan veranderen en dan heeft dit gevolgen voor ons.”