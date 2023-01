Parthenonfriezen of ‘Elgin Marbles’ keren mogelijk terug naar Griekenland

De Parthenonfriezen, ook bekend als de ‘Elgin Marbles’, die nu nog te zien zijn in het British Museum in Londen, keren binnenkort mogelijk terug naar Griekenland. Londen en Athene zouden dicht bij een akkoord staan over een ruimere “culturele uitwisseling”, aldus The Daily Telegraph. Anonieme bronnen zeggen aan de krant dat de verhuizing naar Athene van het pronkstuk “eerder vroeg dan laat” zal gebeuren.