Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren

Van de 8.108 ambtenaren die in 2017 door stress werden getroffen, heeft slechts 27,9 procent erna geen medisch attest meer binnengebracht wegens een stressgerelateerde psychische aandoening. Dat betekent dus dat 72,1 procent nog minstens eenmaal afwezig was door stress in de periode 2018-2021. Bijna 10 procent heeft nog afwezigheden door stress laten optekenen in elk van de vier daaropvolgende jaren. En meer dan 20 procent werd in drie van de vier daaropvolgende jaren opnieuw getroffen.

Rol van leidinggevende

Minister De Sutter trekt vanaf dit jaar 1 miljoen euro extra uit om te investeren in een beter beleid rond mentaal welzijn op het werk. Daarbij kijkt ze onder meer naar de rol van de leidinggevenden. Aandacht voor het mentaal welzijn wordt een expliciet onderdeel van hun functiebeschrijving en hun competentieprofiel. “De loep wordt vaak automatisch gelegd op de werknemers. Maar burn-out aanpakken zonder te kijken naar het aandeel van de werkgever, is zoals de prestaties van een sportteam analyseren door alleen te kijken naar de spelers en niet naar de coach”, licht De Sutter toe.

De coach wordt daarbij niet aan zijn lot overgelaten. Die krijgt ondersteuning en begeleiding. De Sutter wil de bal bovendien niet enkel in het kamp van de leidinggevenden leggen. “We gaan federale organisaties daarom ook ondersteunen én verplichten de gezondheidsrisico’s van hun personeelsleden in kaart te brengen om te zien waar het beter kan”, aldus de minister. Daarnaast blijft ze investeren in loopbaancoaches, ‘disability managers’ om langdurig zieken aan de slag te helpen, stress- en burn-out coaches, enzovoort.