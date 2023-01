‘Hawkeye’-acteur Jeremy Renner post selfie vanop ziekenhuisbed: “Te kapot om te typen”

Renner, onder meer bekend van zijn rol als Hawkeye in het Marvel-universum, schreef bij de foto: “Bedankt iedereen voor jullie lieve woorden. Ik ben nu te kapot om te typen. Maar ik zend liefde naar jullie allemaal.” De foto toont dat de acteur, met een gehavend gezicht, zuurstof krijgt toegediend.

Jeremy Renner werd zondag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij overreden was door zijn eigen sneeuwruimer. Hij zou veel bloed verloren hebben.

Zijn manager Sam Mast verklaarde eerder dat de acteur een operatie had ondergaan. “Hij blijft op de afdeling intensieve zorgen, in kritieke maar stabiele toestand”, zei hij. De acteur boekt volgens hem “vooruitgang, is wakker, praat en is in goede stemming”.

“Tragisch ongeval”

Uit de eerste bevindingen blijkt dat geen drugs of alcohol in het spel waren bij wat de autoriteiten dinsdag tijdens een persconferentie een “tragisch ongeval” noemden. Het onderzoek wordt voortgezet vanwege de “ernstige verwondingen” van de acteur en er wordt gekeken naar mogelijke mechanische problemen met de sneeuwruimer die hem verpletterde, zei Darin Balaam, sheriff van Washoe County, Nevada. Hij zei dat de zes ton zware PistenBully-rupsbandmachine uit zichzelf was gaan rollen en dat de acteur gewond raakte toen hij probeerde “terug op de bestuurdersstoel te komen”.