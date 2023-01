Oostende bekampt Bahcesehir in play-ins Basketball Champions League: “We kunnen ons geen enkel foutje veroorloven”

Een ticket in de Round of Sixteen van de Champions League is de inzet van de play-ins, de hippere naam voor barragewedstrijden in de Basketball Champions League. Om die fase te bereiken moet Filou Oostende voorbij Bahcesehir Istanbul, de winnaar van de FIBA Europe Cuo 2022.

De voorbereiding op de eerste play-in-match in Istanbul verliep moeizaam voor Filou Oostende. Hun heenvlucht steeg dinsdag in Charleroi met vier en een halfuur vertraging op. “Dit is geen ideale situatie. We landden zelfs te laat om nog te trainen in de arena”, zucht coach Dario Gjergja in Istanbul. “Gelukkig hebben we ons de voorbije dagen al goed in Oostende voorbereid. Januari kent immers voor ons een heel druk schema op drie fronten. We zullen het hier zo goed mogelijk doen. Ik hoop dat we niet te vermoeid zijn. Zo’n Europese campagne is wel heel belangrijk voor mijn jong team. We doen hier veel ervaring op.”

Euroleague-ervaring

Natuurlijk zou het optimaal zijn dat Oostende in deze playoff-formule “best of three” meteen de leiding neemt. Maar coach Gjergja waarschuwt meteen bij die gedachte. “We moeten goed beseffen tegen wie we hier basketten. Bahcesehir heeft in zijn kern een zevental basketters met een Euroleague-verleden. Dit is een sterk team dat absoluut veel meer ervaring heeft dan wij. We zullen ons best doen maar ook veel leren. Deze winnaar van de FIBA Europe Cup 2022 heeft een groot budget en veel kwaliteit. Aan beide zijden van het terrein zijn ze sterk. Ze baseren elke aanval op een behoorlijke verdediging. Aanvallend straffen ze gewoonweg alles af, ook met een schare aan driepuntschutters. We kunnen ons geen enkel foutje veroorloven. Onder de rebounds zorgen ze voor een onafgebroken druk. Vorig weekeinde deden ze een competitiematch compleet kantelen in twaalf en een halve minuut. Tegen Pinar Karsiyaka, ook in de Champions League, bogen ze een achterstand van vijftien punten in een winst met vijf eenheden om. Dat is verbazend goed!”

Bahcesehir Koleji Istanbul is momenteel met zes zeges uit dertien wedstrijden op een negende plaats in de Basketbol Süper Ligi gerangschikt.

Statistieken

Tyree is in de Champions League Oostends topschutter met 17,8 punten per wedstrijd. De hoogste afwerking aan tweepunters zien we bij Bratanovic (70,6 %) en Gillet (69,2 %). Met 56,5 % bommen en 89,5 % vrijworpen rendeert Thurman het best in twee aanvallende disciplines.. Bleijenbergh plukte de meeste rebounds, 6,6 als matchgemiddelde. Van der vuurt deelde de meeste asssts uit, zeven perfecte doelpasses per duel.

Rechtstreeks op televisie

Sport 10 zendt de match vanuit Istanbul woensdag vanaf 18 uur Belgische tijd rechtstreeks uit op Proximus kanaal 132, Telenet kanaal 218 en TV Vlaanderen kanaal 34. Dinsdag 10 januari volgt de tweede wedstrijd in Oostende. Bij een 1-1-stand wacht er een derde match dinsdag 17 januari in Istanbul. Inzet is dus een ticket voor de Round of Sixteen in een poule met Bonn, Manresa en de winnaar van de play-ins Rytas Vilnius-PAOK Saloniki.