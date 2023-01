Balkonbrand in appartementsblok in Tongeren: bewoners geëvacueerd

Dinsdagavond laat is een brand ontstaan op het balkon van een appartement in de Clarissenstraat. Iedereen van de appartementsblok werd geëvacueerd. Het vuur was snel geblust.

Het vuur werd even voor 23 uur op de bovenste verdieping van het appartement met vier etages opgemerkt. De brandweer was snel ter plaatse. Op dat moment sloegen de vlammen al over het balkon van het appartement aan de achterkant van Julianus Shopping. Het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond.

In het appartement woont een koppel. Of hun woning nog bewoonbaar was, was gisteren even voor middernacht nog niet duidelijk. diro