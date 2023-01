Fenomenale Michael Smith gooit zich dankzij 9-darter voorbij Michael van Gerwen naar zijn eerste wereldtitel darts

Na twee verloren WK-finales is Michael Smith dinsdagavond voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen darts geworden. De 32-jarige Engelsman, bijgenaamd Bully Boy, liet zich in een enorm hoogstaande finale niet intimideren door de Nederlandse topfavoriet Michael van Gerwen en won met 7-4. Onderweg naar zijn eerste wereldtitel gooide Smith zowaar een ninedarter, nog maar de tweede ooit in een WK-finale.

Van Gerwen was nochtans de topfavoriet. De drievoudig wereldkampioen wervelde de afgelopen maand richting de finale. Vraag dat maar aan Dimitri Van den Bergh, die van hem een 6-0 om de oren had gekregen in de halve finale. Smith hield echter van in het begin gelijke tred met het hoge niveau van zijn opponent. Meer zelfs: toen Van Gerwen in de tweede set een ninedarter (het uitgooien van een leg met het absolute minimum van negen pijlen) op een haar na miste, slaagde Smith daar wel in. Goed voor de tweede ninedarter ooit in een WK-finale.

In zijn typische energieke stijl reageerde Van Gerwen als door een wesp gestoken in de daaropvolgende sets. Mighty Mike ging in een mum van tijd van 2-1 achter naar 2-3 voor, maar toen stokte de machine van de Nederlandse voormalige tegelzetter. Van Gerwen begon plots dubbels te missen en Smith liet geen enkele kans onbenut om de verrassende foutjes van zijn rivaal af te straffen.

De Engelsman won maar liefst vier sets op een rij en voor Van Gerwen het goed en wel besefte stond hij 6-3 in het krijt en op één set van de afgrond. De Nederlander kon het onvermijdelijke nog even uitstellen, maar in de elfde set pakte Bully Boy definitief zijn moment. Van 2-0 achter in legs, ging hij naar 2-2. Om vervolgens twee keer 180 te gooien en bij een tweede poging de dubbel te vinden. Smith heeft zo een klinkende revanche beet voor zijn verloren WK-finale tegen Van Gerwen in 2019.

Bovendien wordt de Brit voor het eerst nummer één op de wereldranglijst. De Engelsman begon het toernooi als nummer vier, een plaats onder Van Gerwen. De 33-jarige Van Gerwen mikte in zijn zesde WK-finale op een vierde wereldtitel, na die uit 2014, 2017 en 2019. Hij was eerder verliezend finalist in 2013 en 2020.

Michael Smith: “Die tweede set was gewoon fenomenaal”

De 32-jarige Smith speelde zijn derde WK-finale. In 2019 (toen dus tegen Van Gerwen) en 2022 trok hij nog aan het kortste eind. Vorig jaar was Peter Wright te sterk.

“Het is fantastisch,” verklaarde Smith. “Ik denk dat ik het verdien. Die tweede set was gewoon fenomenaal. We hadden beide een kans op een 9-darter. Mike miste nipt dubbel twaalf en ik lukte dan wel dubbel twaalf. Na mijn overwinning in de Grand Slam wist ik dat ik een kans maakte om het WK te winnen. En nu ben ik meteen de nieuwe nummer 1 van de wereld.”

“Ik was aanvankelijk goed aan het spelen’” verklaarde Van Gerwen. “Aan het einde van de wedstrijd liet ik het echter afweten. Michael is de verdiende winnaar.”

