Beste leg ooit in het darts? Sensationele 9-darter van Smith tijdens WK-finale nadat Van Gerwen op een haar na mist

In een uitzinnig Alexandra Palace mochten beide mannen op voor een 9-darter, het uitgooien van een leg met het absolute minimum van negen pijlen. Mighty Mike Van Gerwen miste die 9-darter op een haar na met zijn laatste pijl, maar Smith zette het publiek in vuur en vlam door wel in negen pijlen uit te gaan. De leg werd direct bestempeld als de beste leg ooit. Het was bovendien de eerste 9-darter van het WK. Een ninedarter in een WK-finale is een absolute zeldzaamheid. Enkel Adrien Lewis deed het Michael “Bully Boy” Smith voor in de finale van 2011.

Bekijk hieronder de beelden van het historische moment: