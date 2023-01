“Dag start droog, daarna regen en ook een lokale donderslag is niet uitgesloten”

Vandaag waait er een vrij krachtige zuidwestenwind door Limburg. Daarmee stromen er ook zeer zachte luchtmassa’s naar onze provincie. In de loop van de dag geraken we aan maxima rond 13°C.

Op de meeste plaatsen begint de dag nog droog. In de loop van de voormiddag zal het echter in steeds meer regio’s gaan regenen. Namiddag is het meestal nat met lichte tot matige regenval. Een lokale donderslag is niet uitgesloten.

In de nacht naar donderdag is het winderig en zacht. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.