Vijfvoudig Europees kampioen Mahiedine Mekhissi bergt spikes op

Mekhissi, die Algerijnse roots heeft, bezit een van de mooiste erelijsten in de Franse atletiek. Hij won onder meer drie medailles op de Olympische Spelen (zilver in 2008 in Peking en in 2012 in Londen, brons in 2016 in Rio). Daarnaast werd hij vijf keer Europees kampioen (vier keer op de 3.000m steeple in 2010, 2012, 2016 en 2018, een keer op de 1.500 m in 2014) en pakte twee keer WK-brons (in 2011 en 2013).

Sinds zijn Europese titel in augustus 2018 sukkelde Mekhissi met heel wat blessures, onder meer aan de achillespees, en haalde hij geen internationaal niveau meer.

