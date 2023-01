Remco Evenepoel kan zichzelf drie jaar later opvolgen in Ronde van San Juan (en is ‘special guest’ tijdens Argentijnse voetbalmatch)

De Vlaams-Brabander van Soudal – Quick-Step was al een vedette toen hij in 2020 de voorlopig laatste editie van de Ronde van San Juan op zijn naam schreef. Drie jaar later is hij dé top of the bill van een peloton dat verder nog werelduurrecordhouder Filippo Ganna, ex-Tourwinnaar Egan Bernal, de drievoudige ex-wereldkampioen Peter Sagan en Tourproloogwinnaar Yves Lampaert bevat.

De wereldkampioen pikt in die aanloopweek naar de start van de Ronde van San Juan ook een voetbalmatch mee. Zo is er in het voetbalstadion een driehoekstoernooi gepland tussen Boca Juniors, Club Atletico Independiente en Everton de Chile uit het gelijknamige buurland. Het zijn voorbereidingswedstrijden op het nieuwe seizoen, dat in Argentinië straks start. De in Zuid-Amerika hoog aangeschreven ploegen slapen ook in hetzelfde hotel waar Soudal – Quick-Step en World Tour-ploegen als Ineos-Grenadiers, Movistar en onder meer ProTeam TotalEnergies verblijven tijdens de Zuid-Amerikaanse rittenkoers.

Evenepoel schreef in 2020 de Ronde van San Juan op zijn naam. — © Getty Images

Op 14 januari speelt de Argentijnse landskampioen Boca Juniors tegen Everton de Chile. Wereldkampioen Remco Evenepoel, ex-jeugdproduct van onder meer Anderlecht en PSV Eindhoven, is de special guest en is gevraagd om er de aftrap te geven. Worden ook op het driehoekstoernooi verwacht: Luca Scaloni, de succescoach van Argentinië en Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond. Achter eerstgenoemde staat nog een vraagteken. Laatstgenoemde is geboren in San Juan en was twintig jaar lang voorzitter van de eersteklasser Barracas Central.

Dit keer geen tijdrit

De voetbalmatch is meegenomen, maar natuurlijk is Evenepoel daar in de eerste plaats voor de Ronde van San Juan, die in vergelijking met 2020 qua parcours toch wat belangrijke veranderingen ondergaat. Dit keer is er geen tijdrit waarin Evenepoel kan clashen met Filippo Ganna. De koninginnenrit is wel dezelfde gebleven met aankomst op de 2.624 meter hoge Alto Colorado. Drie jaar geleden won Miguel Eduardo Flórez er. De Colombiaan was een eendagsvlieg, want na twee jaar Arkéa-Samsic rijdt hij opnieuw voor een continentale ploeg uit zijn thuisland. Evenepoel werd er toen vijfde en legde er na zijn dagzege in de tijdrit de basis van zijn eindzege.

© BELGA

Nu is de koninginnenrit de vijfde etappe van de zeven ritten die de achtdaagse rittenkoers telt. Traditioneel is er na vier dagen een rustdag om dan met de sleuteletappe te herbeginnen. Ook rit twee naar San José de Jachal kan verraderlijk zijn, maar voorts lijken vooral de sprinters aan het feest. Met onder anderen Sam Bennett, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Fabio Jakobsen en Mark Cavendish (indien alles tegen dan rond is met Astana Qazaqstan) dient zich op dat vlak al meteen een leuk deelnemersveld aan voor de 39ste Ronde van San Juan, die per traditie naast World Tour-teams, Proteams, continentale Zuid-Amerikaanse ploegen ook landenselecties bevat. Of vier verschillende niveaus van coureurs die tegelijk een seizoen aansnijden in Argentinië, waar de gemiddelde maximumtemperatuur in januari rond de 33 graden schommelt.