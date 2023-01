Hij is bijna 60 jaar, maar van uitbollen is bij Luk Alloo geen sprake. Nieuwe programma’s bij VTM zijn op komst, maar woensdag maakt hij al zijn debuut op Pickx+, met diepgravende intense gesprekken in De Laatste 100 uur. “Filosoferen met mensen over het leven, achteraf bekeken is dat een van de liefste dingen die ik doe”, zegt hij.