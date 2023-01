Filmpje op TikTok toont hoe haar van Kim Kardashian er echt uit ziet na al het verven en extentions

Kim Kardashian (42) komt altijd piekfijn voor de dag. De realityster heeft al talloze looks gehad en staat altijd als toonbeeld van perfectie op foto’s en video’s, al dan niet met de hulp van Photoshop. Maar fans vangen af en toe een glimp op van de ‘echte’ Kim op het TikTok-account van haar en dochtertje North (9). Op Kerstmis deelden de moeder en dochter een filmpje van een duet, waarin Kim te zien was zonder make-up of gestyled haar. En volgens haar fans betaalt ze de prijs voor alle ingrepen aan haar kapsel. “Het ziet er dun en droog uit”, klinkt het in de reacties. “En ze had zo’n mooi, zijdezacht haar.”