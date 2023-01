EU-lidstaten willen passagiers uit China voor hun vertrek laten testen op coronavirus

Woensdag wordt het Europees overleg verdergezet. De crisisvergaderingen volgen in de nasleep van het versoepelen van het strenge ‘zero Covid’-beleid in China. De EU vreest dat Chinese reizigers nieuwe coronavarianten zullen meebrengen waartegen de huidige vaccins niet bestand zijn. Bovendien is er grote twijfel over de betrouwbaarheid van de officiële Chinese coronacijfers.

De voorbije dagen hadden verschillende EU-landen op eigen houtje maatregelen ingevoerd voor reizigers uit China nadat op een eerste Europees overleg geen overeenstemming was gevonden over welke maatregelen moesten worden ingevoerd. De VS, India en het Verenigd Koninkrijk hebben al langer beslist dat mensen die aankomen met een vlucht uit China een verplichte test moeten ondergaan.

“Politiek gemotiveerd”

Volgens de Chinese regering zijn de reisbeperkingen die door verschillende landen werden opgelegd aan mensen die vanuit China reizen “politiek gemotiveerd”. De regering waarschuwde eerder al dat er “mogelijke gevolgen” zullen komen, en laat weten “fel gekant te zijn tegen pogingen om de preventie- en bestrijdingsmaatregelen voor epidemieën voor politieke doeleinden te manipuleren”.

De meest recente Chinese Covid-update dateert van 24 december, en maakte melding van minder dan 5.000 gevallen. Volgens sommige analisten zouden er echter dagelijks meer dan twee miljoen mensen besmet raken, en zal dit deze maand zelfs toenemen tot vier miljoen nieuwe besmettingen per dag.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er daarom bij China al op aangedrongen om meer real time informatie te delen, en een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat China bereid was “de communicatie met de wereld te verbeteren”.

Gratis vaccins

China heeft dinsdag ook een aanbod van de Europese Unie om een onbepaald aantal Covid-19-vaccins te leveren afgewezen, omdat het naar eigen zeggen “voldoende voorraad” heeft. Uit officiële gegevens blijkt dat China meer dan 3,4 miljard dosissen heeft toegediend, waarvan de overgrote meerderheid van het Chinese Sinovac. De regering drong er tot op heden op aan om alleen vaccins van Chinese makelij te gebruiken – waarvan is bewezen dat ze minder effectief zijn tegen de omikron-variant dan de in het Westen ontwikkelde mRNA-vaccins.