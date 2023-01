Primoz Roglic verwelkomt tweede zoontje: “Nu al mijn grootste zege van het seizoen”

Wielrenner Primoz Roglic is dinsdag voor de tweede keer vader geworden van een zoon. Dat liet de Sloveense drievoudige winnaar van de Vuelta weten via zijn sociale media. Het eerste zoontje (Lev) van Roglic en zijn vrouw Lora Klinic wordt drie jaar in juni.

“Wanneer het jaar nog maar net is begonnen en je al de grootste overwinning van het seizoen viert”, postte Roglic verheugd op zijn sociale media. “We zijn dankbaar en gezegend dat we nog een jongen in onze familie mogen verwelkomen.” Primoz Roglic (Jumbo-Visma) wordt in mei één van de belangrijkste tegenstanders van Remco Evenepoel in de Giro.