Vervroegde paddenoverzet door warme winter

Padden beginnen veel vroeger aan hun jaarlijkse trek en egels vertrekken al op avontuur, dat is het gevolg van de warme winter. Door de aanhoudend zachte temperaturen komt alles een stuk vroeger in beweging. Omdat amfibieën die wakker zijn meer van hun resterende vetvoorraad verbruiken, lopen ze het risico om niet genoeg reserves te hebben om het voorjaar te halen. Vooral de schommelingen in het weer kunnen een effect op lange termijn hebben.