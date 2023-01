Sporting Hasselt vernieuwt tribune

Hasselt

Sporting Hasselt gaat een deel van de oude tribunes vernieuwen. Daarover is een akkoord met het stadsbestuur. Eind deze maand wordt het plan voorgelegd aan de buurtbewoners. Het gaat om de volgende fase van de renovatie van het stedelijk sportstadion. De tribunes liggen te verkommeren, sinds de promotie naar eerste klasse in 1980. “Hasselt verdient als provinciehoofdplaats beter”, vindt Sporting-voorzitter Bart Casters, die blij is met de inspanningen die dit en het vorige stadsbestuur gedaan hebben.