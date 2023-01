Batshuayi scoort twee keer en is zo matchwinnaar voor Fenerbahce

Halfweg keken de bezoekers, met Batshuayi van bij de aftrap in de spits, nog tegen een achterstand aan door een vroege treffer van Haji Wright (14.). In de tweede helft deed de Rode Duivel de partij eigenhandig kantelen met doelpunten in de 55e en 62e minuut. Na de tweeklapper staat zijn teller ondertussen op acht competitiegoals voor Fener. De matchwinnaar mocht vijf minuten voor tijd gaan rusten.

Diep in blessuretijd slaakte de 19-voudige landskampioen overigens nog een zucht van opluchting toen de gelijkmaker teruggedraaid werd door de VAR.

In het klassement van de Turkse eerste klasse grijpen Batshuayi en co. voorlopig de leidersplaats met 35 punten, ten koste van het Galatasaray van Dries Mertens, dat 33 punten telt en woensdag nog in actie komt in eigen huis.