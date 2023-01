Belg in Iran beschuldigd van spionage

Iran heeft een Belgische staatsburger en twee Fransen beschuldigd van spionage en het werken tegen de nationale veiligheid van het land. Dat heeft een woordvoerder van het Iraanse gerecht dinsdag gemeld aan het semiofficiële Student News Network weten. Buitenlandse Zaken wil alleen kwijt dat het weet heeft van een landgenoot die eind 2022 veroordeeld werd in Iran.

Iran heeft de laatste maanden verschillende buitenlanders beschuldigd van het aanwakkeren van de onrust in het land, die drie maanden geleden uitbrak na de dood in gevangenschap van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini. Zij werd gearresteerd door de zedenpolitie, die de verplichte kledingvoorschriften van de Islamitische Republiek handhaaft.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft weet van één landgenoot die opgesloten zit in Iran, en die eind 2022 veroordeeld werd zonder dat het vonnis openbaar gemaakt werd of schriftelijk gemeld. Waarvan de landgenoot beschuldigd werd, is niet gemeld aan de Belgische autoriteiten, zo luidt het.