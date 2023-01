Sanders en Chicerit winnen bij motoren en auto’s na chaotische rit in Dakar-rally

Op het einde van een chaotische Dakar-etappe komt er stilaan duidelijkheid over de etappewinnaars. Bij de motoren won Daniel Sanders (GasGas). De Australiër wordt ook de nieuwe leider. Bij de wagens ging de zege naar Guerlain Chicherit (Hunter). Nasser Al-Attiyah (Toyota) pakt ondanks twee lekke banden en een voorzichtige aanpak de leiding over van Carlos Sainz (Audi), die onnoemelijk veel tijd verloor. Bij de prototypes schuift Guillaume de Mévius (OT3) op van de derde naar de tweede plaats.

Bij de motoren was niet zo zeer de etappezege van Sanders het grote nieuws. Ricky Brabec (Honda) kwam ten val en moest opgeven. Na Sunderland heeft de rally in drie dagen twee van zijn voormalige winnaars verloren. Daniel Sanders reed zeer constant, zette overal de snelste tussentijd neer en won voor de vierde keer in zijn carrière een Dakar-etappe. Hoewel de leiders van de motorrace relatief gespaard bleven van de regen en hagel die de regio troffen, dwongen de omstandigheden de organisatoren ertoe de etappe in te korten om de interventiecapaciteit van de hulpdiensten te vrijwaren.

© AFP

Bij de wagens begon Carlos Sainz de dag als leider tot hij halt moest houden met een technisch probleem en kostbare tijd verloor. Hoeveel tijd de Spanjaard exact verloor zal woensdagochtend duidelijk worden wanneer alle klassementen gepubliceerd worden. Nasser Al Attiyah leidt de rally bij de wagens voor Yazeed Al Rajhi (op 13:20) en Stéphane Peterhansel (20:45’). De snelste bij de wagens was Guerlain Chicherit. Op maandag eindigde hij als 121e en verloor hij 3u38. Eén dag later wint de Fransman zijn vierde etappe in de Dakar en dat tien jaar na zijn laatste succes in Argentinië in Tucuman.

Bij de quads profiteert Alexandre Giroud (Yamaha) van de tegenslagen van zijn belangrijkste Argentijnse rivaal Manuel Andujar (Yamaha). In de klasse T3 was Austin Jones de beste. Pechvogel van de dag was ex-winnaar en leider Lopez Contardo Francisco (Can Am). Seth Quintero is de nieuwe leider met één minuut voorsprong op Guillaume de Mévius. In de categorie T4 tekent Marek Goczal voor een tweede opeenvolgende etappeoverwinning en voert hij een voorlopig podium aan waarop zijn zoon Eryk, de jongste rijder van de Dakar, op de derde plaats staat.

Bij de trucks wint Martin Macik (Iveco) de derde etappe van de 45e editie. Ales Loprais (Praga) blijft leider.

© EPA-EFE

© EPA-EFE