Tesla rijdt van 75 meter hoge klif, inzittenden overleven crash als bij wonder

Twee volwassenen en twee kinderen die in een Tesla zaten, hebben maandag een val van een 75 meter hoge klif overleefd in de Amerikaanse staat Californië. Getuigen zagen hoe hun voertuig naar beneden stortte en alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten. De inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht waar duidelijk werd dat de volwassenen niet levensgevaarlijk gewond raakten en de kinderen ongedeerd bleven. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.