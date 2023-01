David Goffin zet voorbereiding Australian Open voort in Auckland, Elise Mertens in Hobart

Na de 4-1 nederlaag tegen Griekenland zit de United Cup erop voor de Belgische tennissers. David Goffin (ATP-53) zet de voorbereiding op het Australian Open, dat maandag 16 januari in Melbourne van start gaat, vanaf maandag voort in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

De Noor Casper Ruud (ATP-3), de Deen Holger Rune (ATP-11) en de Brit Cameron Norrie (ATP-14) zijn daar de topreekshoofden. Voor Zizou Bergs (ATP-129) is de voorbereiding afgelopen. Hij moet volgende week al in Melbourne in de kwalificaties aan de slag.

Elise Mertens (WTA-29) en Alison Van Uytvanck (WTA-72) trekken naar Tasmanië voor het WTA-toernooi van Hobart. Mertens won dat toernooi in 2017 en 2018, goed voor haar eerste twee WTA-titels en hoort ook nu weer bij de favorieten. De Tsjechische Marie Bouzkova (WTA-24) en de Française Alizé Cornet (WTA-36) beloven haar voornaamste concurrentes te worden.