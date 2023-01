Wie van de drie zet dat kersje op de taart en gaat naar huis met de intussen beroemde taartplateau van ‘Bake off Vlaanderen’? Het is de enige vraag die woensdag in de finale van het bakprogramma nog een antwoord moet krijgen. Axl (18), Elisa (24) of Sylvia (50), die zullen het moeten uitvechten met hun deegrollen, taartbodems en spuitzakken. We wikken en wegen de finalisten.