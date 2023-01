ECDC: “Coronavarianten in China vormen geen uitdaging voor EU”

De varianten van het coronavirus die in China de ronde doen, circuleerden al binnen de Europese Unie en vormen dus “geen uitdaging” voor de immuunreactie van de bevolking in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Dat herhaalt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in een rapport. Het bevestigt daarin dat de inwoners van de EU een relatief hoge immuniteits- en vaccinatiegraad tegen het virus hebben.

Dinsdag en woensdag vinden op Europees niveau vergaderingen plaats over de situatie in China. Het land kent sinds enkele weken een forse opstoot van het coronavirus. “Het aantal gevallen van Covid-19 heeft een nieuw record bereikt in China, met een piek op 2 december. Tijdens de afgelopen drie weken is de incidentie gedaald, wellicht omdat er minder tests zijn afgenomen, waardoor minder besmettingen zijn opgespoord”, schrijft het ECDC.

Het agentschap merkt op dat er nog steeds betrouwbare gegevens ontbreken over het aantal gevallen in China, de opnames in de ziekenhuizen, de overlijdens en de capaciteit van de diensten intensieve zorg. Het ECDC verwacht de komende weken een hoog aantal infecties en een toegenomen druk op het gezondheidszorgsysteem door de lage immuniteit onder de bevolking en de versoepeling van de maatregelen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde maandag enkele maatregelen aan die vooral de waakzaamheid voor nieuwe varianten van het virus aanwakkeren. Een coronatest eisen van reizigers uit China steunt hij, maar enkel indien dat over de hele EU wordt uitgerold.

Tijdens de vergadering van het Health Security Committee werd die boodschap ook gebracht door vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid. België heeft er gepleit voor een eensgezind en efficiënt Europees antwoord dat moet helpen de waakzaamheid ten aanzien van varianten voor toekomstige reizigers uit China overal in de EU te versterken én om het risico op een vermenigvuldiging van besmettingen bij passagiers die met het vliegtuig aankomen, te verkleinen. Dat slaat dan op de eis om voor het vertrek uit China een negatieve test voor te leggen.

Dat pleidooi valt volgens een Belgische bron in goede aarde bij heel wat lidstaten. Voor een beslissing is het wachten op de vergadering van het Integrated Political Crisis Response van de Europese Unie woensdag. Volgens een tweet van de Europese bevoegde administratie waren de lidstaten het wel eens over een gecoördineerde benadering van de gewijzigde Covid-toestand in China.