Cristiano Ronaldo voorgesteld bij Saudische Al-Nassr: “Mijn werk in Europa zit erop, het maakt mij niet uit wat anderen zeggen”

Vier dagen na de bevestiging van zijn transfer is Cristiano Ronaldo dinsdag officieel voorgesteld aan de pers en de fans van zijn nieuwe Saudische club Al-Nassr in het Mrsool Park in Riyadh.

Een opvallend moment vlak voor de start van de persconferentie: Ronaldo werd door het aanwezige journaille begroet met zijn iconische ’Siuuu’-juich. Een ongewoon gebeuren, maar de Portugees bekeek het schouwspel met een glimlach.

“Mijn werk in Europa zit erop”, stelde Ronaldo bij het begin van zijn persmoment. Ik heb er alles gewonnen en voor de grootste clubs gespeeld. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij in Azië”, aldus Ronaldo op de persconferentie. “Ik ben blij dat Al-Nassr me deze kans biedt. Ik ben gelukkig en fier om hier te zijn en ik hoop de toekomstige generaties en vrouwen te kunnen inspireren door mijn expertise en kennis.”

CR7 verkast op 37-jarige leeftijd dan wel naar Saoedi-Arabië, maar hij verzekert dat zijn carrière “niet voorbij is”. “Ik besteed geen aandacht aan wat de mensen zeggen. Ik had verschillende Europese aanbiedingen op zak, alsook voorstellen uit Brazilië en de Verenigde Staten. Het Saudische kampioenschap is heel competitief en weinig mensen weten dat. Er zijn veel mensen die praten en hun opinie geven, maar zij weten werkelijk niets van voetbal. Maar om eerlijk te zijn, het maakt mij niet uit wat anderen zeggen. Ik heb mijn beslissing genomen.”

Hij vindt zichzelf een unieke speler, zo liet hij ook weten. “Ik heb alle records in Europa gebroken, dus wil er hier ook een paar breken.” Dat hij een waanzinnig contract heeft getekend, kan hij ook wel uitleggen. “Dit contract is uniek omdat ik ook een unieke speler ben. Het is simpel. Ik kom hier om te winnen en om plezier te hebben. Wat ik wil is plezier hebben en glimlachen.”

Tijdens de persconferentie vertrok Ronaldo naar de kleedkamers om er zich klaar te maken om de talrijk opgekomen supporters in het stadion te begroeten. Het Mrsool Park heeft een capaciteit van 25.000 personen. Die voorstelling kan u hier bekijken in de livestream.

De Portugese superster zat zonder club sinds zijn contract bij Manchester United eind november ontbonden werd. In een spraakmakend voorafgaand interview gaf Ronaldo te kennen zijn trainer Erik ten Hag “niet meer te respecteren”. Bovendien bekritiseerde hij ook de clubleiding van de Red Devils.

Ronaldo zette zijn krabbel onder een overeenkomst die hem tot juni 2025 aan Al-Nassr bindt. Zijn salaris bedraagt zo’n 200 miljoen euro op jaarbasis.

