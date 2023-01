Sanne Cant verrijst voor eigen volk: “Ik heb mijn lichaam even rust gegund en dat heeft gerendeerd”

Puck Pieterse (20) won met overmacht de manche van de Soudal Ladies Trophy in Herentals. Opmerkelijker was de vijfde plaats van thuisrijdster Sanne Cant (32).

De dertienvoudige Belgisch kampioene kwam voor het eerst terug aan de start van een wedstrijd nadat ze twee weken geleden besloot om tijdelijk de stekker uit het stopcontact te trekken. “Dit doet heel veel deugd”, sprak de lokale favoriete. “Het bewijst ook dat het de juiste beslissing was om er even mee te stoppen. We hebben er lang over nagedacht omdat het de eerste keer was dat ik in deze periode zoveel crossen heb overgeslagen. Het was raar om al die wedstrijden op televisie te moeten volgen.”

Maar er is de voorbije weken ook hard gewerkt, voegde Cant er aan toe. “Ik heb mijn lichaam even rust gegund en we zijn daarna beginnen te werken aan de puntjes waar aan gewerkt moest worden. En dat heeft gerendeerd. Dit was de eerste van vier wedstrijden op rij en een mooier begin had ik mij echt niet kunnen voorstellen. Met dank aan het publiek dat me enorm vooruit heeft gestuwd.”

In de tussenstand om de Ladies Soudal Trophy neemt Lucinda Brand de leiding over van de onfortuinlijke Denise Betsema die al vroeg lek reed. “Deze leidersplaats komt onverwacht omdat ik toch wel wat wedstrijden miste”, aldus Brand. “Of ik deze leidersplaats ga verdedigen? Na het WK was het niet de bedoeling dat ik Lille en Brussel nog zou rijden maar misschien moet ik dat nu toch in overweging nemen.”

© BELGA

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY