Goudprijs op hoogste niveau in zes maanden

De goudprijs profiteert van de lagere rente op de secundaire markten, en steeg tot het hoogste peil in een half jaar. Op de beurs van Londen werd dinsdag voor een ounce goud (31,1 gram) tot 1.850 dollar betaald. Het is geleden van juni vorig jaar dat goud nog zo duur geprijsd stond. Omgerekend in euro werd goud 2 procent duurder tot 1.740 euro per ounce.