Dion Cools (ex-Club Brugge) gaat in Thailand voetballen

In België verdedigde Cools de kleuren van OH Leuven, Club Brugge en Zulte Waregem. Cools trok in januari 2020 de deur bij blauw-zwart achter zich dicht voor een Deens avontuur bij Midtjylland, dat hem in de eerste helft van 2022 nog uitleende aan Essevee alvorens zijn contract ontbonden werd. Bij Jablonec kwam hij in de heenronde van de huidige voetbaljaargang tot één assist in acht competitiewedstrijden.

Cools speelde bij de jeugd voor de Belgische nationale ploeg, maar koos anderhalf jaar geleden voor een interlandcarrière bij Maleisië. Ondertussen verzamelde hij al dertien caps, waarin hij één keer de netten liet trillen.

Buriram prijkt halfweg de lopende competitie in Thailand op de leidersplaats met negen punten voorsprong op eerste achtervolger Chonburi.