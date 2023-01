Hasselt

In Vlaanderen lopen er 66.000 mensen rond met autisme of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Hasselaar Maarten (21) is er daar één van. In Durf te Vragen krijgt hij woensdag allerhande vragen voorgeschoteld. “Ik wil zo graag leven als iemand zonder autisme, maar kan dat niet. Ik heb het moeilijk om dat te aanvaarden.”