Bilzen

De looks én de voetballer als lief heeft ze al. Of daar ook het kroontje van Miss België 2023 bijkomt, weten we op 11 februari. Misschien wordt Miss Limburg Haifa Salem Ali (20) uit Bilzen wel de eerste Miss België met blokjes. “Waarom niet?”, zegt Haifa, die als kind uit Somalië vluchtte.