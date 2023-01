Sint-Truiden

De toekomst van de kleinste en goedkoopste bioscoop van Limburg ‘de Cameo’ in Sint-Truiden is onzeker. Eigenaar Trudo Carlier maakt tegenwoordig 3 euro verlies per ticket en heeft het ook te druk met zijn hoofdjob als ceo van reisbureau De Blauwe Vogel. Deze maand heeft hij wel nog een overleg met de stad over de filmzaal.