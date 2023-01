Veel transferbeweging in Kortrijk: Regali en Atemona moeten KVK in eerste klasse houden

Martin Regali (29) was dinsdag de eerste wintertransfer van KV Kortrijk. De Slowaakse spits komt definitief over van Ruzomberok, een eersteklasser uit zijn thuisland. Hij ondertekent een contract tot en met 2024 met een optie op een verlenging van nog twee seizoenen. In maart 2022 maakte Regali zijn debuut voor de nationale Slowaakse ploeg. Intussen staat zijn interlandteller op vier wedstrijden. Zondag kan de spits al aantreden op het veld van OH Leuven.

Naast de transfer van Regali, heeft KVK meteen ook zijn tweede winterversterking beet. Christalino Atemona (20) komt over van Hertha BSC. De Duitse centrale verdediger onderging een testperiode van twee weken bij de Kerels en tekent nu een deal van zes maanden. Als Kortrijk zich weet te redden, dan volgt er een automatische verlenging van één jaar. Er is geen transferprijs mee gemoeid, wel Hertha BSC beschikt over een doorverkoopspercentage.