Bruidsjonker (12) gaat wereld rond met hilarische speech voor nieuwe stiefvader: “Waarom kon het niet iemand rijk zijn?”

Toen de mama van de Britse Jake (12) in november onverwacht in het huwelijksbootje stapte, vroeg zijn toekomstige stiefvader Tony of de jongen zijn getuige wilde zijn. De knaap nam zijn taak als bruidsjonker ernstig en schreef een toespraak voor de bruiloft die nu de wereld rond gaat. “Ik probeer me in te beelden hoe het leven zou zijn als mama iemand anders was tegengekomen, iemand rijk, eigenlijk”, klinkt het in de hilarische speech waaruit ook blijkt dat Jake zijn pluspapa graag ziet. “Verdomme Tony, waarom ben je slechts politieagent?”