Leistner uit voorzorg aan de kant, Kagawa meteen aan de slag

Verder veel knuffels en handshakes voor Shinji Kagawa. De Japanner bleek weinig last te hebben van een jetlag. Hij vervulde eerst wat marketingverplichtingen - de handtekeningen van Kagawa op de STVV-shirts blijven populair - en was nadien meteen weer paraat op de grasmat. Wel oefende de middenvelder veeleer apart. Standard zal dus nog geen optie zijn voor Kagawa. Er worden geen risico’s genomen met de voetkwetsuur van de Japanse vedette.

Zij die geveld werden door griep, gaan intussen allemaal weer voluit. Coach Hollerbach en videoanalist Yasu voorop. Ook Fatih Kaya was de voorbije dagen ziekjes, maar hij tekende present. Op transfervlak blijft alles voorlopig windstil. Het is wachten of en wanneer Burnley zal doordrukken voor Ameen Al-Dakhil. Als er ook andere clubs zich melden voor spelers wiens contract in de zomer afloopt, lijkt STVV te willen meewerken.