Animal Rights klaagt over levende kreeften bij Delhaize, maar keten wil verkoop niet stoppen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights klaagt aan dat Delhaize levende kreeften in plastic verpakkingen verkoopt. De organisatie noemt dat barbaars en vraagt Delhaize ermee te stoppen. De supermarktketen gaat daar niet op in.

Animal Rights publiceerde foto’s gemaakt in een filiaal van Delhaize. Levende kreeften lagen er op zaterdag 31 december met dichtgebonden scharen in plastic bakjes zonder water. Op maandag 2 januari lagen de kreeften er nog, zegt de organisatie.

“Eens de kreeften gekocht worden en bij mensen thuis belanden, doen mensen er principe mee wat ze willen”, aldus Animal Rights. “Als de kreeften levend in kokend water worden gegooid of levend in tweeën worden gesneden, komt dit in principe neer op marteling tot wanneer de dieren sterven.” Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Zwitserland, mogen kreeften niet meer levend worden gekookt.

De supermarktketen zegt in een reactie dat ze de wetgeving respecteert en dat de dieren “in de meest optimale omstandigheden” worden vervoerd en verkocht. Momenteel heeft Delhaize geen plannen om de verkoop van levende kreeften stop te zetten, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

© Animal Rights