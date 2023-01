Kevin’s Bike Corner, de fietswinkel van Kevin Smeers op Quartier Bleu, ging in juni failliet. Vandaag is hij niet langer ondernemer maar werknemer. — © Sven Dillen

Antwerpen/Hasselt

Het aantal faillissementen in onze provincie is het voorbije jaar met 25,4 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het handelsinformatiebureau GraydonCreditsafe. “De inhaalbeweging is ingezet”, zo luidt het.