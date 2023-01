Twee kinderen overleden in Congo nadat granaat waarmee ze speelden, ontploft

Twee kinderen zijn maandag overleden in het oosten van Congo, nadat een granaat waarmee ze aan het spelen waren, ontplofte. Het gebeurde in conflictgebied waar heel wat ontmijningsoperaties aan de gang zijn, valt te horen bij lokale bronnen.

De explosie deed zich maandagnamiddag voor in Ruzizi toen de twee kinderen in een veld vogels aan het verjagen waren. Ze vonden de granaat en dachten verkeerdelijk dat het om een speelgoedje ging. Toen ze het object opraapten, ontplofte het. Het jongste kind, een meisje van drie, overleed ter plaatse. De jongen van elf die er ook bij was, overleed dinsdag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Bij de explosie raakten nog zes andere mensen gewond.

Dinsdag kwam een team militaire experten ter plaatse om de oorsprong van het explosief te trachten te achterhalen. De vlakte van Ruzizi is een gebied dat wordt ontgonnen door lokale en buitenlandse gewapende groepen, niet ver van de grens met Burundi. Er vinden heel wat militaire operaties plaats.

“De ontmijningsoperatie en vernietiging van overblijfselen van explosieven en oorlog gaan door in de Ruzizi-vlakte”, zei Elie Vagheni, hoofd van de United Nations Mine Action Service (UNMAS) in Zuid-Kivu aan het Franse persagentschap AFP. “We sensibiliseren ook over het gedrag dat bewoners moeten aannemen in het licht van deze niet-ontplofte apparaten in hun omgeving”, zei hij. “In 2019 had UNMAS vier mortiergranaten geïdentificeerd in deze regio en markeringen geplaatst in afwachting van een volgende stap: ze laten vernietigen door onze experts”.

“Het gevaar is dat deze niet-ontplofte objecten de vorm hebben van ananas, kool, tomaten, sinaasappels en daardoor, niet alleen door kinderen maar ook door volwassenen, kunnen worden verward met speelgoed”, zegt Mick Mutiki, expert op het gebied van veiligheidsbeheer.