2022 was eerste jaar zonder bankoverval in Denemarken

In Denemarken vond vorig jaar geen enkele bankoverval plaats, voor het eerst in de moderne geschiedenis van het land. De sector wijst op het geleidelijk bannen van cash geld als verklaring.

In 2000 gebeurden er nog 221 gewapende overvallen op bankinstellingen in het doorgaans vreedzame Denemarken. Dat zijn ongeveer twee overvallen om de drie dagen. Maar de jongste jaren is er steeds minder cash geld terug te vinden in de meeste kantoren, en dus daalde het aantal overvallen gestaag. Sinds 2017 waren er minder dan tien per jaar. Vorig jaar was er zelfs geen enkele.

“Dat is simpelweg fantastisch. Want zo’n overval weegt zwaar op het betrokken personeel”, aldus Steen Lund Olsen, vicevoorzitter van de sectororganisatie Finansforbundet. Enkel twee vestigingen van Danske Bank, in Kopenhagen en in Aarhus, hebben nog bankbiljetten in huis.

In het verleden gebeurde nog één van de meest beruchte bankovervallen in Scandinavië, meer bepaald in Zweden. In augustus 1973 werden vier bankbedienden in het centrum van Stockholm verschillende dagen gegijzeld na een mislukte overval. Maar toen ze bevrijd werden, wilde geen van de slachtoffers getuigen tegen de dief, Jan-Erik Olsson. Meteen was het ‘stockholm-syndroom’, waarbij men sympathie heeft voor zijn gijzelnemer, geboren.