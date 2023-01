Wie is Amber? Kringloopwinkel vindt mysterieus briefje voor onbekend meisje in oude piano

Wie is Amber? Die vraag brandt momenteel op de lippen van de medewerkers in kringloopwinkel Reset in Genk. Een van hen vond namelijk een briefje in een oude piano. Dat briefje is gericht aan een zekere Amber en bevat een boodschap die ze pas in 2030 mag lezen.

Op de voorlaatste dag van 2022 deden ze een bijzondere vondst in de Kringloopwinkel Reset aan de Bosdel in Genk. In een oude piano werd per toeval een briefje aangetroffen: geschreven in 2020 en bedoeld om pas te openen in 2030. “Op 30 december waren enkele personeelsleden aan het tokkelen op een piano die al een maandje in de winkel stond”, vertelt Marthe Simons, communicatiemedewerkster bij Reset. “Maar er kwamen vooral valse noten uit het instrument. Omdat ik vroeger een paar jaar pianoles heb gevolgd, probeerde ik om een deuntje te spelen. Maar ook ik produceerde veel valse noten. Het muziekinstrument is waarschijnlijk al een tijdje niet meer gestemd geweest. Daarom hebben we de bovenklep geopend om het binnenwerk te kunnen bekijken. Tussen de pennen om de piano te stemmen zagen we een klein papiertje steken. ‘Niet bekijken voor 2030, voor Amber’, zo staat op het briefje geschreven. Uiteraard waren we erg nieuwsgierig en hebben we het briefje opengevouwen.”

Kindergeschrift

De medewerkers van Reset waren niet alleen een beetje nieuwsgierig. Ze hoopten ook een naam of adres te vinden om het briefje te kunnen terugbezorgen aan Amber. Maar helaas, de inhoud geeft geen informatie over de identiteit, leeftijd of woonplaats van Amber prijs. “Het briefje begint met de woorden ‘Hey Amber in 2030’. Meer gaan we niet verklappen, want deze boodschap voor de toekomst is persoonlijk gericht aan Amber”, zegt Marthe Simons. “Ik kan nog wel zeggen dat het geschreven is op 19 september 2020. Aan het geschrift te zien, denk ik dat het neergepend is door een kind of een jong meisje.”

Is er naast de naam van het meisje (of vrouw) misschien toch nog een extra aanknopingspunt? “Onze medewerkers die de piano opgehaald hebben, weten echt niet meer waar ze dit instrument precies meegenomen hebben”, zegt Nathalie Put, directeur van kringloopwinkel Reset. “We weten wel dat ze op die dag in Zutendaal geweest zijn. De kans is dus groot dat de piano uit die gemeente komt. Maar zekerheid hebben we daarover niet. De piano is eind november in de kringloopwinkel binnengekomen.”

“De piano is wellicht veel bespeeld geweest, want het klavier is afgesleten. Op de toetsen staan de letters A, B, C, D geschreven om akkoorden te leren spelen. Het meubel is wel nog in goede staat. Het zou zeker een mooi decoratief element in vele huiskamers kunnen zijn. De piano staat hier te koop voor amper 35 euro. We krijgen niet zoveel piano’s binnen. Op dit moment staan er twee in de winkel. Meestal zijn die snel de deur uit.”

2.000 euro

“We vinden wel vaker persoonlijke spullen in meubels, kleding of dozen met huisraad die hier binnengebracht worden. Die proberen we dan terug te bezorgen aan de eigenaars”, gaat Nathalie Put verder. “Zo hebben we ooit eens een enveloppe met daarin 2.000 euro onderaan in een doos aangetroffen. Een van onze medewerkers had het gevonden en is er meteen mee naar mij gekomen. Dat geld konden we gelukkig teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Die was er natuurlijk bijzonder blij mee. Ze is onze medewerkers in de winkel persoonlijk komen bedanken voor hun eerlijkheid.”

Nu is kringloopwinkel Reset dus op zoek naar een zekere Amber. Ze is wellicht nog een jong meisje en woont vermoedelijk in Zutendaal. Wie Amber kent, kan contact opnemen met Kringloopwinkel Reset, Bosdel 36, 3600 Genk, tel. 089/36.43.45. Je kan ook mailen naar marthe.simons@vzwreset.be.