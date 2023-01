Stijn Meuris verklaart de diepere betekenis achter zijn songteksten: “Zatte slet Suzy!”

Tekst & Uitleg brengt Meuris in twee maanden tijd naar zeven theaterzalen, waarvan vijf in Limburg. “Ik heb altijd geprobeerd om ervoor te zorgen dat mijn songteksten op zichzelf konden staan”, vertelt hij. “In sommige gevallen is dat gelukt. Zo vind ik het wel chic dat ‘druk in Leuven’, ‘van God los’ en ‘een heel klein beetje oorlog’ geijkte uitdrukkingen geworden zijn, los van de songs. Maar voor de duidelijkheid: ik ben zeker niet de allerbeste songtekstschrijver. Ik vind Wim De Craene, Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en Rick de Leeuw veel beter. Wat niet wegneemt dat mijn teksten wel een zekere efficiëntie hebben die aanzet tot meezingen. Alleen al het woord ‘gigant’ lijkt daar speciaal voor uitgevonden.”

De betekenis van je songs uitleggen, neemt dat de magie niet weg?

“Niet per se. Vorig jaar stelde ik op het TW Classic-podium vast dat 22.000 kelen Wat Is Kunst? stonden mee te brullen. Opmerkelijk, ontroerend en krachtig. Veel mensen in het publiek waren ontzettend jong, dus blijkbaar spreken de Noordkaap-teksten op de een of andere manier toch tot de verbeelding van een alsmaar breder wordend publiek. Dat geeft mij nu een extra stimulans om er eens dieper op in te gaan voor een zittend publiek in theaterzalen.”

“De tekst van ‘De Belofte Jong Te Sterven’ drukt perfect uit hoe ik me nu nog vaak voel: vermoeid, bang en energieloos” Stijn Meuris

Met welke songtekst laat je het meest in je hart kijken?

“Met De Belofte Jong Te Sterven. Ik ben geweldig fan van dat nummer, maar de tekst is wel héél zwaar, afrondend bijna: ‘Het zweet blijft maar stromen in zwarte dromen’. Het drukt perfect uit hoe ik me toen voelde en zelfs nu nog vaak: vermoeid, bang en energieloos. Er zit een beschrijving van depressie in en om dat klaar te spelen, hoef ik niet eens zo diep in mezelf te gaan graven.”

Van welke songtekst ben je minder tevreden?

“Er zijn er zoveel. Stil Verdriet lijkt bijvoorbeeld wel opgetrokken uit non-zinnen. En ik heb blijkbaar ook een periode gehad waarin ik per se kunst wilde maken. Neem nu Als Ik ’s Nachts Door Veerle Rijd: wat een bizarre tekst! Ik voel telkens een zekere gêne als ik ‘m zing, al was het maar om de schijnbaar dubbelzinnige betekenis. Voor de duidelijkheid: de enige Veerle die ik toen persoonlijk kende, is een nicht van mij. Dus zoek er vooral niets achter.” (lacht)

(lees verder onder de foto)

Stijn Meuris op TW Classic. “Plots stelde ik vast dat 22.000 kelen ‘Wat Is Kunst?’ stonden mee te brullen.” — © DBA

Dat brengt ons naadloos bij de pornoversies van Noordkaap-teksten die ooit anoniem in jouw brievenbus werden gedropt. Komen die ook aan bod?

“‘Zatte slet Suzy, ’t is pijpen of ’t is ruzie!’ (lacht luid) Dat is de enige zinsnede die ik me daarvan nog herinner. Ik ben die teksten allemaal kwijtgeraakt, wat jammer is, want ze waren voor deze voorstelling misschien wel van pas gekomen. Dus, bij deze een warme oproep aan de anonieme pornosongtekstschrijver: als je dit leest, drop die teksten dan nog eens in mijn bus. ’t Is voor de goede zaak.”

‘Stijn Meuris - Tekst & Uitleg’: Bree (14/1), Pelt (11/2), Bilzen (18/2), Herk-de-Stad (25/2), Lommel (4/3). Info: www.koortzz.be