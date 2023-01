Augsburg plukt Brugs talent Arne Engels weg bij Club NXT

Arne Engels verlaat Club NXT, de beloftenploeg van landskampioen Club Brugge die in de tweede klasse uitkomt, voor Bundesliga-ploeg FC Augsburg, zo maakten beide teams dinsdag bekend.

De negentienjarige Belgische jeugdinternational ondertekende er een overeenkomst tot medio 2027. Met de overgang zou een bedrag van 100.000 euro gemoeid zijn.

Voor Augsburg is Engels de eerste aanwinst in deze wintermercato. Engels sluit woensdag meteen aan bij het trainingskamp van de Duitsers in het Spaanse Algorfa. Pas eind deze maand trekt de Bundesliga zich weer op gang.